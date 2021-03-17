Imagine Dragons выпустили шуточный клип на песню «Follow You»
Группа Imagine Dragons выпустила клип на песню «Follow You», которую они представили 12 марта. В ролике снялись актеры популярного в Америке сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни и Кэйтлин Олсон. По сюжету, Олсон в качестве подарка на День Рождения устраивает Макэлхенни закрытый концерт группы Imagine Dragons.
Но актеры решают послушать только одну песню «Follow You» и сбежать, пока группа не начала петь «Radioactive» (хит коллектива, выпущенный в 2012 году – Прим. НСН), как выяснилось, даже не заплатив, музыкантам за выступление.
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