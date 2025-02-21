Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремле

В Москве в Кремлевском дворце 14 марта состоится концерт на котором прозвучат композиции группы Depeche Mode в исполнении симфонического оркестра, сообщает газета «Культура».

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Выступление пройдет в рамках проекта Enjoy The Symphony. В основном будут исполнены треки из альбомов Personal Jesus и Enjoy the Silence.

Ранее фронтмен Depeche Mode заявил об отсутствии планов выпускать новую музыку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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