Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремле
21 февраля 202511:02
В Москве в Кремлевском дворце 14 марта состоится концерт на котором прозвучат композиции группы Depeche Mode в исполнении симфонического оркестра, сообщает газета «Культура».
Выступление пройдет в рамках проекта Enjoy The Symphony. В основном будут исполнены треки из альбомов Personal Jesus и Enjoy the Silence.
Ранее фронтмен Depeche Mode заявил об отсутствии планов выпускать новую музыку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru