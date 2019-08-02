«Ва-Банкъ»: Мы - первые рокеры, сыгравшие в тюрьме строгого режима Ванино

По случайному совпадению выступление группы «Ва-банкъ» совпало с датой основания тюрьмы 2 августа 1957 года, добавил Скляр.

«Это не только интересно, это уникально, потому что в этой тюрьме не выступала никогда ни одна рок-группа, и потому что мы сыграли конкретно в 62-ую годовщину образования тюрьмы строгого режима в Ванино. Это случайное совпадение, но оно знаковое», — отметил собеседник НСН.

Часовой концерт прошел в актовом зале тюрьмы, где, по словам Александра Ф. Скляра, нет ничего, кроме скамеек для заключенных. Музыкант рассказал, как их принимала не совсем привычная публика.

«Принимали нас очень хорошо, очень тепло. В тюрьме никто никогда не подпевает. Для меня это был уже четвертый концерт. Заключенные никогда не подпевают. Внимательно слушают и хлопают. Если им не нравится, то свистят. Если нравится, то хлопают», — пояснил лидер группы «Ва-Банкъ».

Свой уникальный концерт в тюрьме Ванино группа записала на видео и аудио. Музыканты планируют выпустить альбом с этим материалом.

