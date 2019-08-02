«Ва-Банкъ»: Мы - первые рокеры, сыгравшие в тюрьме строгого режима Ванино
Лидер коллектива Александр Ф. Скляр рассказал НСН каково это, играть перед осужденными в одной из самых закрытых тюрем России.
Группа «Ва-Банкъ» отыграла концерт в тюрьме строгого режима Ванино. Об уникальном опыте НСН рассказал лидер коллектива Александр Ф. Скляр.
«Мы оказались в Ванино, у нас был здесь публичный концерт, и зная о том, что здесь есть тюрьма строгого режима, я попросил разрешения предоставить нам возможность сыграть там, в качестве уникального концертного опыта. Хотелось опробовать наши вещи на специальном контингенте, который составляет эту тюрьму строгого режима. Здесь только рецидивисты, здесь не бывает первоходки. Люди, которые совершают первое преступление, не оказываются в этой тюрьме. Это одна из самых дальних и одна из самых закрытых тюрем России, и коль скоро мы оказались в Ванино, мне захотелось в этой тюрьме дать концерт», — рассказал музыкант.
По случайному совпадению выступление группы «Ва-банкъ» совпало с датой основания тюрьмы 2 августа 1957 года, добавил Скляр.
«Это не только интересно, это уникально, потому что в этой тюрьме не выступала никогда ни одна рок-группа, и потому что мы сыграли конкретно в 62-ую годовщину образования тюрьмы строгого режима в Ванино. Это случайное совпадение, но оно знаковое», — отметил собеседник НСН.
Часовой концерт прошел в актовом зале тюрьмы, где, по словам Александра Ф. Скляра, нет ничего, кроме скамеек для заключенных. Музыкант рассказал, как их принимала не совсем привычная публика.
«Принимали нас очень хорошо, очень тепло. В тюрьме никто никогда не подпевает. Для меня это был уже четвертый концерт. Заключенные никогда не подпевают. Внимательно слушают и хлопают. Если им не нравится, то свистят. Если нравится, то хлопают», — пояснил лидер группы «Ва-Банкъ».
Свой уникальный концерт в тюрьме Ванино группа записала на видео и аудио. Музыканты планируют выпустить альбом с этим материалом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
- ВЦИОМ: 69% россиян одобряет разгон незаконной акции протеста в Москве
- Действие ДРСМД официально прекращено
- «Неизящно»: Хакеры раскритиковали предложение Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука
- Подсчитаны потери России от лесных пожаров в 2018 году