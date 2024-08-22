Группа U2 анонсировала концертный фильм «V-U2»

Ирландские рокеры U2 анонсировали концертный фильм «V-U2». Это запись их выступления на площадке Sphere в Лас-Вегасе (США).

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Речь идёт о концерте «U2:UV Achtung Baby Live At Sphere», который состоялся на сцене с самым большим светодиодным сферическим экраном в мире.

«Цель фильма - дать любителям кино максимально приближённый к живому концерту опыт. И даже больше», - заявил гитарист коллектива Эдж, который вместе с супругой стал режиссёром проекта.

Фильм «V-U2» покажут на площадке Sphere 5 сентября.

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