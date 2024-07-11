Группа The Killers прервала концерт ради полуфинала Евро-2024

Рок-группа The Killers приостановила концерт в Лондоне, чтобы посмотреть выход Англии в финал Евро-2024.

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После того, как сборная обыграла команду из Нидерландов со счетом 2:1, под бурные овации были выпущены красно-белые ленты серпантина.

Затем группа приступила к исполнению одного из своих самых известных треков — Mr. Brightside.

В финал Евро-2024 вышли Англия и Испания. Решающая игра турнира состоится 14 июля в Берлине, напоминает RT.

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ФОТО: официальный сайт группы "The Killers"
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