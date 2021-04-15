Группа «Пилот» рассказала о самом главном в «Апреле»

Группа «Пилот» представила новый сингл «Апрель», эта вторая песня с грядущего альбома коллектива.

По словам лидера группы «Пилот» Ильи Черта, «зима в Питере – всегда испытание», и весну жители города встречают словами «слава богу, дотянули».

Но как отмечает артист, не всем и не всегда везет дотянуть до весны. Именно поэтому нужно успеть сказать «самым родным и близким нужные слова, а когда готовы это сделать – порой их уже и нет с нами», отмечает музыкант.

Также Илья Черт уверен, что весна заставляет жить, и напоминает о главном.

Песня «Апрель» была написана 2017 году и войдет в новый альбом группы «Пилот»

