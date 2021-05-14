Группа Pain выпустила кавер на Rolling Stones
Короли шведского индастирала группа Pain вернулась с кавером на песню «Gimme Shelter» группы Rolling Stones.
По словам лидера коллектива Питера Тэгтгрена, он хотел записать свою версию нетленки королей рок-н-ролла уже очень давно.
«И теперь мне кажется, что это идеальное время для этого, потому что сегодня эта песня кажется такой же важной, как и тогда, когда она впервые вышла 52 года назад. Тогда это была холодная война, сегодня война с Ковидом », - сказал музыкант.
Тэгтгрен не раз признавался в любви к России и от своих слов не отказывается, в феврале ожидается концерт группы Pain в России.
Также музыкант занят подготовкой нового альбома Pain, сообщается, что несколько песен уже записаны.
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