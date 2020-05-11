Аня Грин: На карантине я занимаюсь спортом, чтобы к летним фестивалям быть в форме
Лидер группы LASCALA Аня Грин рассказал о том, как проходят её дни на самоизоляции.
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Но не завершается борьба с эпидемией. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением. Лидер группы LASCALA Аня Грин сказала НСН в эфире НАШЕго радио, что надо воспользоваться самоизоляцией, чтобы найти время «посходить с ума», потому что после карантина не будет такой возможности.
«Чтобы не сойти сума на самоизоляции, я много читаю с карандашом, полезные фразы выписываю в блокнот, ну, авось, когда-нибудь пригодятся. Я основала парочку кулинарных рецептов, к счастью, никто из домашних от них не умер. Я много занимаюсь спортом, потому что не хочу, чтобы к летним фестивалям у меня отросла попа. Я прохожу онлайн обучение, смотрю бесплатные вебинары. А, вообще, ребята, я вам желаю найти время, чтобы "посходить с ума", потому что после карантина у вас на это не будет ни сил, ни возможностей», - рассказала Аня Грин.
Так же в период самоизоляции группа LASCALA выпустила lyric-видео на песню «Без правил». В ролике музыканты ностальгируют о концертах.
«В этот раз мы отошли от концепции художественных работ и показали зарисовки из нашей "туровой" жизни, которые сняли прошлой осенью и текущей весной во время презентации альбома "Агония". Мы показали все: сборы, переезды, чеки, ожидание в гримерках и выступления. На мой взгляд, получился честный и открытый диалог со зрителем. Кстати, основную часть роуд-кадров сняла я. Планировала сделать влог, но на монтаж одной серии уходило больше 2 дней и весь мой операторский труд долго лежал в столе», - отметила артистка.
Ранее в эфире НСН лидер группы «КняZz» Андрей Князев рассказал, что на самоизоляции записывает песни.
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