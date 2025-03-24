Группа «Крематорий» выступила в аэропорту Ставрополя из-за задержки рейса

Группа «Крематорий» выступила в аэропорту Ставрополя из-за задержки рейса. Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.

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По их словам, рейс задержали на 8-10 часов.

«Но скучать нам уж точно не пришлось, так как был дан незапланированный концерт для самих себя и особенно для тех сотрудников аэропорта, кто в теме. P.S: сотрудницы аэропорта приняли активное участие в нашем ожидании», – подписали опубликованные ролики участники коллектива.

Видео незапланированного концерта публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Задержка РейсовАэропортыСтавропольРок-музыкаМузыкаМузыканты

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