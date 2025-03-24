Группа «Крематорий» выступила в аэропорту Ставрополя из-за задержки рейса
24 марта 202515:20
Группа «Крематорий» выступила в аэропорту Ставрополя из-за задержки рейса. Об этом музыканты рассказали в своих соцсетях.
По их словам, рейс задержали на 8-10 часов.
«Но скучать нам уж точно не пришлось, так как был дан незапланированный концерт для самих себя и особенно для тех сотрудников аэропорта, кто в теме. P.S: сотрудницы аэропорта приняли активное участие в нашем ожидании», – подписали опубликованные ролики участники коллектива.
Видео незапланированного концерта публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru