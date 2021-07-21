Группа Iron Maiden готовит 17 студийный альбом
21 июля 202115:34
Осенью 2021 года выйдет новый альбом культовой группы Iron Maiden. Пластинка носит название «Senjutsu», она станет следующей после вышедшего в 2015 году альбома «The Book Of Souls». Уже известна и точная дата релиза: 3 сентября.
Музыканты записали альбом в Париже, он был спродюсирован Кевином Ширли совместно со Стивом Харрисом.
Сейчас уже доступен предзаказ нового семнадцатого по счету студийного альбома группы Iron Maiden.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru