Группа Iron Maiden готовит 17 студийный альбом

Осенью 2021 года выйдет новый альбом культовой группы Iron Maiden. Пластинка носит название «Senjutsu», она станет следующей после вышедшего в 2015 году альбома «The Book Of Souls». Уже известна и точная дата релиза: 3 сентября.

Музыканты записали альбом в Париже, он был спродюсирован Кевином Ширли совместно со Стивом Харрисом.

Сейчас уже доступен предзаказ нового семнадцатого по счету студийного альбома группы Iron Maiden.

