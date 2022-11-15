Группа Blur воссоединится в 2023 году

Британская брит-поп-группа Blur объявила о возрождении после семилетнего перерыва. Об этом сообщает The Guardian. Музыканты воссоединятся в следующем году, летом они планируют дать концерт на лондонском стадионе Уэмбли.

«Я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть с моими братьями из Blur и исполнить все эти замечательные песни. Живые выступления Blur всегда были для меня чем-то потрясающим», — заявил гитарист Грэм Коксон.