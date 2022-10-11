Группа Blink-182 возродилась в «золотом» составе
Поп-панк-группа Blink-182 объявила о воссоединении и мировом турне. Об этом сообщает Pitchfork.
В коллектив вернется фронтмен и вокалист Том ДеЛонг. Также в состав группы войдут Трэвис Баркер и Марк Хоппус.
Уже 14 октября музыканты выпустят первый сингл, а 11 марта следующего года отправятся на гастроли, которые начнутся в Тихуане (Мексика). Тур завершится 26 декабря 2024 года в Крайстчерче (Новая Зеландия).
Blink-182 посетят Глазго, Белфаст, Дублин, Лондон, Бирмингем и Манчестер. Гастроли охватят Европу, Северную и Южную Америку, Австралию.
Южно-калифорнийская группа Blink-182 была основана в 1992 году. В настоящее время дискография коллектива насчитывает восемь альбомов. Последний из них, релиз Nine, вышел в 2019 году. Его продюсировали Фаррелл Уильямс, Тим Пагнотта из Sugarcult, Джон Фелдман из Goldfinger и группа The Futuristics.
Том ДеЛонг покинул Blink-182 в 2005 году и основал проект Angels & Airwaves. Участники воссоединились четыре года спустя, однако в 2015 году ДеЛонг вновь решил уйти из коллектива.
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