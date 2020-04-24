25/17 и певица Ёлка выпустили совместный сингл «Любовь во время чумы»

Поп певица Елизавета Иванцив «Ёлка» и группа 25/17 во время самоизоляции записали совместный трек «Любовь во время чумы». В эфире НСН музыканты группы 25/17 рассказали о совместной работе.

«Любовь во время чумы – это сингл с нашего альбома "Байки из склепа", который мы планируем выпустить осенью 2020 года, и это будет не единственная песня с Ёлкой на альбоме. Не болейте. Выздоравливайте. Увидимся на концертах» - заявили Андрей Позднухов и Антон Завьялов.

Так же певица Ёлка выпустила клип на кавер песни «Комната» группы 25/17. При этом музыку для новой версии написал Антон Завьялов.