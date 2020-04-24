25/17 и певица Ёлка выпустили совместный сингл «Любовь во время чумы»
Музыканты группы 25/17 и певица Ёлка на самоизоляции слились в совместном творчестве и выпустили сингл «Любовь во время чумы».
Поп певица Елизавета Иванцив «Ёлка» и группа 25/17 во время самоизоляции записали совместный трек «Любовь во время чумы». В эфире НСН музыканты группы 25/17 рассказали о совместной работе.
«Любовь во время чумы – это сингл с нашего альбома "Байки из склепа", который мы планируем выпустить осенью 2020 года, и это будет не единственная песня с Ёлкой на альбоме. Не болейте. Выздоравливайте. Увидимся на концертах» - заявили Андрей Позднухов и Антон Завьялов.
Так же певица Ёлка выпустила клип на кавер песни «Комната» группы 25/17. При этом музыку для новой версии написал Антон Завьялов.
«Это не первое наше сотрудничество с 25/17. Сначала был «Меломан». Тогда мне написал Андрей. Я правда была немного удивлена и много смущена. Но послушать демочку заехала на студию. Загорелась идеей, очень приятно удивилась тому, как ребята подходят к записи альбома, что они хорошо знают про мои весьма неочевидные и мало кому известные муз эксперименты. Поэтому, когда случилось предложение спеть что-то для «Ковров», я просто кивнула и пошла искать песню. Ну а дальше предложение Антона спеть «Комнату» в его прочтении», - заявила певица Ёлка.
Ранее в эфире НСН лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Сид Спирин рассказал, что на самоизоляции запустил музыкальный проект «Дом 667» в котором сочиняет песни по заявкам своих поклонников.
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