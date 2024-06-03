Газманов исполнил новую песню «Русский мир»

В частности, в тексте упоминаются «африканец Пушкин», «грузин Багратион» и «Айвазовский-армянин», которые «под крылом славян объединились вместе в государство россиян».

Кроме того, в песне поётся, что после распада СССР, «часть Родины осталась за пределами страны».

«Своих мы не бросаем, не оставим за бугром. Кто наших обижает — пожалеет он потом. Кто памятники рушил и могилы ворошил — услышат, как, броней сверкая, входит «русский мир», — поет Газманов.

Официальная премьера песни запланирована на 12 июня, когда будет отмечаться День России.

Ранее Газманов представил песню «Звёздочка в стакане», записанную вместе с музыкантом Элвином Греем, сообщает RT.

