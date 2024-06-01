Эминем выпустил новую песню Houdini
Американский рэпер Эминем представил новую песню под названием Houdini.
Новый трек войдет в грядущий альбом Эминема THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE).
Новая песня получила противоречивые отзывы из-за отсылки к инциденту со стрельбой в ногу рэперши Megan Thee Stallion. В тексте есть строчки: «Если бы я спросил Меган Ти Сталлион, согласится ли она сотрудничать со мной, получил бы я шанс сделать фит?» В оригинале слова «сделать фит» созвучны фразе «выстрелить в ногу» (англ. - shot a feat). Часть слушателей сочла каламбур неуместным.
Инцидент с хип-хоп артисткой произошел в 2020 году. Она тогда заявила, что певец Тори Лейнз выстрелил ей в ногу во время ссоры. В прошлом году суд признал музыканта виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Ранее Эминем выложил в Сеть трейлер новой пластинки «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)», отмечает «Радиоточка НСН».
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