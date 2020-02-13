Галанин о «Чартовой дюжине»: Я лицо заинтересованное, пусть народ голосует!

«У Гарика Сукачева замечательные клипы, у 25/17. А так мы живем своей жизнью, где нам клипы смотреть? Если бы я был симпатичной молодой девочкой, я бы смотрел целый день клипы. Я ни за кого не голосовал. Но я человек заинтересованный, мне нельзя голосовать. Пусть народ выбирает. На «ВТБ Арена» я впервые. Столько было «Чартовых дюжин», ничего уже не помню, все перемешалось, где-то мне что-то вручали, где-то я был в качестве гостя, одни какие-то отрывки в голове. Я ехал сейчас в такси, и смотрел соцсети, и меня парень спрашивает, «Валера» это какой год? А я пишу «Чувак, это 2010 год, Нашествие», а он отвечает «Вы что, в 2010 году вы ее уже на сцене играли!» Вот так, 10 лет песне «Валера, ты где?» Я ничего этого не помню», - рассмеялся он.

За свою историю фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» переезжал на семь разных площадок: ДС «Лужники», СК «Олимпийский», «Крокус Сити Холл», Stadium Live в Москве; Ледовый дворец, ДС «Юбилейный», СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге.

Песня «Валера, ты где?» родилась из истории про пропавшего на одном из рок-фестивалей парня, которого долго искали и в результате нашли. История стала мемом, и до сих пор на концертах можно встретить связанные с «Валерой» вопросы, таблички и т.п.

