Галанин о «Чартовой дюжине»: Я лицо заинтересованное, пусть народ голосует!
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал спецкору НСН, что на премии ему все нравится, но потом он ничего не помнит.
В этом году премия «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» проводится в юбилейный для себя тринадцатый раз. По словам организаторов, на первом месте всегда стоит музыка. В этот раз с большими сетами выступят семь ярких коллективов. Хэдлайнером ожидаемого музыкального события станет группа «Алиса». Лайн-ап фестиваля составили группы «Пикник», «Чиж & Co», 25/17, проект «Горшенев», молодые рэп-хулиганы, дуэт «ЗАТОЧКА», король рок-нуара, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. А в перерывах ведущие и звездные гости вручат награды победителям, которых выбрали НАШИ слушатели.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал в беседе с корреспондентом НСН, что он регулярно посещает премию, но за все эти годы уже ничего не помнит. Он добавил, что в силу возраста не следит за творчеством коллег.
«У Гарика Сукачева замечательные клипы, у 25/17. А так мы живем своей жизнью, где нам клипы смотреть? Если бы я был симпатичной молодой девочкой, я бы смотрел целый день клипы. Я ни за кого не голосовал. Но я человек заинтересованный, мне нельзя голосовать. Пусть народ выбирает. На «ВТБ Арена» я впервые. Столько было «Чартовых дюжин», ничего уже не помню, все перемешалось, где-то мне что-то вручали, где-то я был в качестве гостя, одни какие-то отрывки в голове. Я ехал сейчас в такси, и смотрел соцсети, и меня парень спрашивает, «Валера» это какой год? А я пишу «Чувак, это 2010 год, Нашествие», а он отвечает «Вы что, в 2010 году вы ее уже на сцене играли!» Вот так, 10 лет песне «Валера, ты где?» Я ничего этого не помню», - рассмеялся он.
За свою историю фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» переезжал на семь разных площадок: ДС «Лужники», СК «Олимпийский», «Крокус Сити Холл», Stadium Live в Москве; Ледовый дворец, ДС «Юбилейный», СКК «Петербургский» в Санкт-Петербурге.
Песня «Валера, ты где?» родилась из истории про пропавшего на одном из рок-фестивалей парня, которого долго искали и в результате нашли. История стала мемом, и до сих пор на концертах можно встретить связанные с «Валерой» вопросы, таблички и т.п.
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