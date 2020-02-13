«Гудтаймс»: В «Чартовой дюжине» должны побеждать все!

13 февраля на площадке «ВТБ Арена» в Москве пройдет 13-я церемония вручения музыкальной премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА». Будут названы обладатели наград в 13 номинациях.

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров рассказал спецкору НСН, что желает победы всем номинантам премии, а особенно Насте Ставрович и себе лично.

«Мы, конечно же, ждем победы. Очень хочется победить хотя бы в одной из номинаций. Я лично голосовал за нашу подругу Настю Ставрович, она выдвинута в номинации лучшая вокалистка. Я хочу пожелать музыкантам, чтобы победили все. Так не бывает, но вдруг награды есть для всех? Нет? Жаль», - рассмеялся он.

В этом году на фестивале «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» выступят легендарные рокеры и известные рэп-коллективы: «Алиса, «Чиж & Cо», «Пикник», Вадим Самойлов, Горшенев, 25/17 и Заточка.

