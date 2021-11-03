Franz Ferdinand попрощались с дружбой веселой песней «Billy Goodbye»

Группа Franz Ferdinand выпустила новый сингл и клип «Billy Goodbye».

По словам фронтмена коллектива Алекс Капранос, этой песней он хотел показать идею дружбы: не всегда друзья остаются друзьями и в этом случае просто стоит «не забывать лучшее».

В черно-белом клипе впервые снялась новая ударница коллектива Одри Тейт, заменившая ушедшего из группы Пола Томсона.

Песня «Billy Goodbye» станет финальной композицией на готовящемся к выходу альбоме хитов группы «Hits To The Head». Релиз пластинки состоится 11 марта 2022 года.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Instagram/franz_ferdinand
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры