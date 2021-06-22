Фестиваль KKinchevfest перенесен на осень

Фестиваль лидера группы «АлисА» Константина Кинчева KKinchevfest, который должен был пройти на открытой площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге 25-26 июня 2021 года, был перенесен на осень.

Сейчас уже известны новые даты проведения оупен-эйра, это 3 и 4 сентября, правда, пока не подтверждена площадка мероприятия.

В своем Instagram артист опубликовал официальное письмо от Роспотребнадзора, в котором сообщается, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и высокими эпидемическими рисками «проведение мероприятия недопустимо».



