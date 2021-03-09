Феминизм и цветы. Как музыканты отметили 8 марта в России и в США

Специально к 8 марта Институт Анненберга Университета Южной Калифорнии (USC’s Annenberg Inclusion) представил свое ежегодное исследование, согласно которому, число женщин в музыкальной индустрии за последние девять лет значительно сократилось. Об этом пишет журнал Rolling Stone.

По данным издания, для исследования были проанализированы хит-парады Spotify, Топ-100 Billboard по итогам года и номинанты премии Grammy c 2012 по 2021 год. Так, с 2019 по 2020 год число исполнительниц (артисток-женщин) сократилось с 22.5% до 20.2%; женщин-авторов песен - с 14.4% до 12.9%; женщин-продюсеров стало меньше на 3% процента, в 2019 году их было 5% от исследуемой музыкальной индустрии, против 2% в 2020 году.

«Это Международный женский день везде, кроме женщин в музыке, где женские голоса остаются приглушенными», - приводит цитату из исследования Rolling Stone.

Эксперты, проводившие анализ музыкального рынка приходят к выводу, что гендерную проблему нужно решать и делать это в ближайшее время.

8 марта в российском шоу-бизнесе остается днем цветов и теплых пожеланий. Женщины-артистки охотно поздравляют друг друга и свою аудиторию с Международным женским днем, мужчины от них не отстают и осыпают комплиментами представительниц противоположного пола. Некоторые в стандартные поздравления ухитряются даже вставить рекламную интеграцию.

Как, например, это сделал актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, начав пост с поздравлений, он в качестве совета «парням» посоветовал покупать куриное филе определенной марки.

Певец Артур Порожков, известный также как комик Александр Ревва, свои поздравления с 8 марта подкрепил стихотворением в посте в Instagram.