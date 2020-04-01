«Евровидение» решили перевести в онлайн-формате
Отмененный в этом году музыкальный конкурс «Евровидение» все же состоится, но в ином формате. Как сообщает официальный сайт мероприятия, 16 мая будет проведен онлайн-концерт, который будет длиться два часа.
Организаторы конкурса отметили, что тем самым хотели бы поддержать всех людей, которые сегодня вынуждены находиться в своих домах в связи с пандемией коронавируса.
В ходе онлайн-концерта выступят не только те артисты и коллективы, которые должны были участвовать в конкурсе в этом году, но и исполнители, участвовавшие ранее.
«Евровидение-2020» было отменено 18 марта из-за пандемии коронавируса. Конкурс должен был пройти в мае этого года в голландском Роттердаме.
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