Эминем накормил фанатов мамиными спагетти

Рэпер Эминем в родном городе Детройте открыл закусочную Mom's spaghetti («Мамины спагетти»).

29 сентября состоялось официальное открытие кафе, сам музыкант встал на раздачу и прием заказов. У поклонников была возможность не только попробовать, предложенные блюда, но и сфотографироваться и пообщаться с артистом.

Название закусочной Mom's spaghetti – отсылка к одной из самых известных песен Эминема «Lose Yourself». Трек стал заглавным в фильме «8 миля», в котором Эминем сыграл главную роль. Картина вышла в 2002 году. Название обозначает съезд «8 Mile Road» в Детройте. Он разделяет богатые и бедные районы города.

Фильм описывает жизнь молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем) и его попытки начать карьеру рэпера, где правят бал преимущественно афроамериканцы.

В 2003 году трек «Lose Yourself» получил премию «Оскар» за «Лучшую песню к фильму».

