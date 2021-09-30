Эминем накормил фанатов мамиными спагетти
Рэпер Эминем в родном городе Детройте открыл закусочную Mom's spaghetti («Мамины спагетти»).
29 сентября состоялось официальное открытие кафе, сам музыкант встал на раздачу и прием заказов. У поклонников была возможность не только попробовать, предложенные блюда, но и сфотографироваться и пообщаться с артистом.
Название закусочной Mom's spaghetti – отсылка к одной из самых известных песен Эминема «Lose Yourself». Трек стал заглавным в фильме «8 миля», в котором Эминем сыграл главную роль. Картина вышла в 2002 году. Название обозначает съезд «8 Mile Road» в Детройте. Он разделяет богатые и бедные районы города.
Фильм описывает жизнь молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем) и его попытки начать карьеру рэпера, где правят бал преимущественно афроамериканцы.
В 2003 году трек «Lose Yourself» получил премию «Оскар» за «Лучшую песню к фильму».
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