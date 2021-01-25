Эминем готовится выйти на ринг в «поединке века»
В своем новом клипе «Higher» американский рэпер Эминем сыграл роль бойца, который готовится к «поединку века».
Это видео Эминем представил накануне боя мастеров смешанных единоборств Дастина Порье и Конора Макгрегора.
На видео рэпер тренируется в зале и на ринге, а также устраивает скандал в прямом эфире спортивного телеканала, где эксперты оценивают его шансы на победу, как незначительные.
Вместе с Эминемом в клипе приняли участие действующий президент лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт и ведущий телеканала ESPN Майкл Ивис. В новом клипе артиста они сыграли самих себя.
Кроме того, в ролике артист использовал кадры реальных поединков, в том числе с участием Макгрегора.
Напомним, бой Макгрегора и Порье закончился сенсационной победой второго бойца: Порье нокаутировал соперника во втором раунде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+19 290 / сут.
Умерли
69 918+456 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+19 003 / сут.
- Рогозин рассказал, почему России неинтересно участие в лунной программе США
- Врач рассказал, когда снимут ограничения по COVID-19 в России
- Умер продюсер «Последнего танго в Париже» Гримальди
- СМИ: После незаконной акции в Москве возбудили дело о нарушении санитарных норм
- Гинцбург: вакцина «Спутник V» не запрещена онкобольным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru