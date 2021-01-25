Эминем готовится выйти на ринг в «поединке века»

В своем новом клипе «Higher» американский рэпер Эминем сыграл роль бойца, который готовится к «поединку века».

Это видео Эминем представил накануне боя мастеров смешанных единоборств Дастина Порье и Конора Макгрегора.

На видео рэпер тренируется в зале и на ринге, а также устраивает скандал в прямом эфире спортивного телеканала, где эксперты оценивают его шансы на победу, как незначительные.

Вместе с Эминемом в клипе приняли участие действующий президент лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт и ведущий телеканала ESPN Майкл Ивис. В новом клипе артиста они сыграли самих себя.

Кроме того, в ролике артист использовал кадры реальных поединков, в том числе с участием Макгрегора.

Напомним, бой Макгрегора и Порье закончился сенсационной победой второго бойца: Порье нокаутировал соперника во втором раунде.

