«Мультимедиа холдинг» стал лидером инноваций в российском радио
Российский радиовещательный холдинг «Мультимедиа холдинг», который включает в себя «НАШЕ Радио», Rock FM, Радио Jazz и интернет-станцию Радио Ultra, победил в номинации «Лидер инноваций» премии «Стримпик» за проект «Некст». Награда присуждается за самое инновационное технологическое решение для радиовещания.
«Некст» - это технология диджитализации и персонализации радио, которая не имеет аналогов в России. Благодаря этой технологии "НАШЕ Радио" слушают чаще других российских станций аж в 206 странах мира.
Генеральный директор ММХ Евгения Киселева поблагодарила организаторов премии за признание, а также рассказала о принципах работы проекта.
«Проект "Некст" представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий слушателю радиостанции в интернете настраивать эфир, выбирая, какие песни он не хочет слышать в своем эфире, а какие - наоборот. Технология позволяет пользователю максимально кастомизировать FM-радиостанцию при прослушивании в интернете, убирая рекламу, новости или целые шоу, либо, наоборот, добавляя интересный лично ему контент», - пояснила Киселева.
Премия «Стримпик» вручается российским радиостанциям за достижения в диджитал-вещании. Номинанты премии 2023 года были отобраны на основе высоких и необычных показателей своего онлайн-вещания в прошедшем году.
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