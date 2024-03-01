«Мультимедиа холдинг» стал лидером инноваций в российском радио

«Некст» - это технология диджитализации и персонализации радио, которая не имеет аналогов в России. Благодаря этой технологии "НАШЕ Радио" слушают чаще других российских станций аж в 206 странах мира.

Генеральный директор ММХ Евгения Киселева поблагодарила организаторов премии за признание, а также рассказала о принципах работы проекта.

«Проект "Некст" представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий слушателю радиостанции в интернете настраивать эфир, выбирая, какие песни он не хочет слышать в своем эфире, а какие - наоборот. Технология позволяет пользователю максимально кастомизировать FM-радиостанцию при прослушивании в интернете, убирая рекламу, новости или целые шоу, либо, наоборот, добавляя интересный лично ему контент», - пояснила Киселева.

Премия «Стримпик» вручается российским радиостанциям за достижения в диджитал-вещании. Номинанты премии 2023 года были отобраны на основе высоких и необычных показателей своего онлайн-вещания в прошедшем году.

