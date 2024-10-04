Элтон Джон рассказал, что от него «мало что осталось» после операций
Певец Элтон Джон заявил, что «от него мало что осталось» после перенесенных операций. Об этом 77-летний артист рассказал на премьере документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» в Нью-Йорке, пишет People.
«У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты, левого и правого коленей», — отметил исполнитель.
По словам музыканта, хирургическому вмешательству не подверглось лишь его левое бедро. Элтон Джон подчеркнул, что он «все еще здесь», несмотря на проблемы со здоровьем.
Ранее певец сообщил о проблемах со зрением из-за тяжелой глазной инфекции. По словам Элтона Джона, после болезни один глаз его может видеть «лишь частично», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru