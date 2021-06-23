Элтон Джон принял участие в трибьюте группы Metallica
Группа Metallica отметит 30-летие своего альбома «Black Album» специальным переизданием пластинки и кавер-сборником с участием 53 исполнителей. В записи приняли участие Мак ДеМарко, Кори Тейлор из Slipknot, Джей Бальвин, вокалист Depeche Mode Дейв Гаан, Элтон Джон, Игорь Левит, монгольская группа Hu, Фиби Бриджерс, Майли Сайрус и многие другие. Сборник увидит свет 10 сентября 2021 года.
Майли Сайрус уже анонсировала сборник и вместе с этим выложила видео на культовую песню группы Metallica «Nothing Else Matters». В ее версии композиции на барабанах сыграл Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и Элтон Джон за роялем.
В 2019 году свою версию «Nothing Else Matters» Майли Сайрус представила на фестивале «Гластонбери».
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