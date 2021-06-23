Элтон Джон принял участие в трибьюте группы Metallica

Майли Сайрус уже анонсировала сборник и вместе с этим выложила видео на культовую песню группы Metallica «Nothing Else Matters». В ее версии композиции на барабанах сыграл Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и Элтон Джон за роялем.

В 2019 году свою версию «Nothing Else Matters» Майли Сайрус представила на фестивале «Гластонбери».

