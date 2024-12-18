Элтон Джон анонсировал новые песни

По словам музыканта, тяга к творчеству у него так же сильна, как и прежде. Он также рассказал, что после окончания прощального тура, у него появилось много свободного времени для написания песен.

«Я всегда стремлюсь что-то создавать», — добавил исполнитель.

Ранее Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

