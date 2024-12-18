Элтон Джон анонсировал новые песни
18 декабря 202416:01
Британский певец и композитор Элтон Джон сообщил о скором выходе его новых песен в программе The Late Show with Stephen Colbert.
По словам музыканта, тяга к творчеству у него так же сильна, как и прежде. Он также рассказал, что после окончания прощального тура, у него появилось много свободного времени для написания песен.
«Я всегда стремлюсь что-то создавать», — добавил исполнитель.
Ранее Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru