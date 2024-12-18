Элтон Джон анонсировал новые песни

Британский певец и композитор Элтон Джон сообщил о скором выходе его новых песен в программе The Late Show with Stephen Colbert.

Элтон Джон рассказал, что от него «мало что осталось» после операций

По словам музыканта, тяга к творчеству у него так же сильна, как и прежде. Он также рассказал, что после окончания прощального тура, у него появилось много свободного времени для написания песен.

«Я всегда стремлюсь что-то создавать», — добавил исполнитель.

Ранее Элтон Джон объявил о потере зрения после тяжелой инфекции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаПрощальный ТурПесниЭлтон Джон

Горячие новости

Все новости

партнеры