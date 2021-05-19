Элис Купер продает картину Энди Уорхола
Рок-музыкант Элис Купер намерен продать с молотка картину Энди Уорхола. У Купера в гараже оказалась красно-черная шелкография Энди Уорхола «Маленький электрический стул». Уорхол сделал эту работу в нескольких вариантах, известны, например, зеленая и желтая версии. А эту он подарил Куперу по его просьбе почти полвека назад.
Ранее зеленая версия полотна ушла с молотка за 12 миллионов долларов, но подаренный рок-музыканту вариант картины не подписан художником, что снижает стоимость лота.
Торги пройдут 23 октября на осеннем аукционе искусства Ларсен.
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