Элис Купер продает картину Энди Уорхола

Рок-музыкант Элис Купер намерен продать с молотка картину Энди Уорхола. У Купера в гараже оказалась красно-черная шелкография Энди Уорхола «Маленький электрический стул». Уорхол сделал эту работу в нескольких вариантах, известны, например, зеленая и желтая версии. А эту он подарил Куперу по его просьбе почти полвека назад.

Ранее зеленая версия полотна ушла с молотка за 12 миллионов долларов, но подаренный рок-музыканту вариант картины не подписан художником, что снижает стоимость лота.

Торги пройдут 23 октября на осеннем аукционе искусства Ларсен.

