Арбенина запнулась при исполнении новой песни

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина представила на концерте новую песню. Видео с новым треком и аранжировкой под гитару Диана Арбенина выложила в свой микроблог. В ролике видно, как певица запнулась, исполняя текст песни.

«Наверное, правильнее было бы зажать новую песню в кулаке, как Фродо кольцо, и держать до нового альбома, чтобы через год-два, когда он выйдет с гордостью объявить, как новую», - написала артистка в своем Instagram.

Арбенина часто пренебрегает законами премьер песен и альбомов, артистка не дожидается готовности лонгплеев или синглов, а представляет их сразу, по мере написания, в своем микроблоге.

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:МузыкантыДиана АрбенинаРок-музыка
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