Арбенина запнулась при исполнении новой песни

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина представила на концерте новую песню. Видео с новым треком и аранжировкой под гитару Диана Арбенина выложила в свой микроблог. В ролике видно, как певица запнулась, исполняя текст песни.

«Наверное, правильнее было бы зажать новую песню в кулаке, как Фродо кольцо, и держать до нового альбома, чтобы через год-два, когда он выйдет с гордостью объявить, как новую», - написала артистка в своем Instagram.