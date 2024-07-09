Девушки назвали Рому «Зверя» в числе самых желанных голосов аудиокниг
Молодым девушкам больше всего хотелось бы услышать аудиокниги в озвучке Басты, Димы Билана и Ромы «Зверя».
Соответствующее исследование (имеется в распоряжении НСН) провели книжный сервис «Литрес», сеть книжных магазинов «Читай-город» и проект по популяризации чтения среди молодежи «ЮФ».
Аудиокнигу с голосом Басты хотел бы услышать каждый четвертый опрошенный (25,6%), второе и третье место поделили Дима Билан и лидер группы «Звери» (около 16%). В ТОП-5 также попали SHAMAN (11,4%) и XOLIDAYBOY (10,6%), а вот Ольгу Бузову хотели бы услышать всего 5% респондентов.
Если брать книги, написанные артистами, то здесь безусловным лидером стал Сергей Лазарев, с литературным творчеством которого хотели бы познакомиться 27,5% опрошенных. Второе место занял Егор Крид (12,7%), а третье группа «Винтаж» (8,9%). Книгу Анны Асти хотели бы прочитать 7% респондентов, а Тимати набрал «бузовские» 5%.
В рамках исследования было опрошено более тысячи человек, 86,4% из которых женщины, а 33,5% относятся к возрастной группе 16-24 года.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина ранее рассказывала «Радиоточке НСН» о своей книге «Дневники».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru