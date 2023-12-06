Журнал Time назвал Тейлор Свифт «Человеком года 2023»

Певица Тейлор Свифт стала «Человеком года» по версии американского еженедельного журнала Time.

Журнал Time назвал Зеленского «Человеком года»

Сотрудники издания отметили, что 2023-й был годом «со значительной долей тьмы», однако исполнительница «нашла способ преодолеть границы и стать источником света».

«Как поп-звезда, Свифт находится в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной. Как автора песен её сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Будучи бизнес-леди, она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более миллиарда долларов», - говорится в публикации.

Также в журнале указали, что Тейлор Свифт стала «Человеком года 2023» «за превращение своей истории в мировую легенду, за то, что она принесла радость обществу, отчаянно в ней нуждающемуся».

Напомним, что на звание «Человека года» в 2023 году также претендовали президент РФ Владимир Путин, король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, режиссёр «Барби» Грета Гервиг, глава OpenAI Сэм Альтман и другие.

Ранее журнал Forbes назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ПевицаНаградаTime

Горячие новости

Все новости

партнеры