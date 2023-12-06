Журнал Time назвал Тейлор Свифт «Человеком года 2023»

Сотрудники издания отметили, что 2023-й был годом «со значительной долей тьмы», однако исполнительница «нашла способ преодолеть границы и стать источником света».

«Как поп-звезда, Свифт находится в редкой компании рядом с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной. Как автора песен её сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Будучи бизнес-леди, она построила империю стоимостью, по некоторым оценкам, более миллиарда долларов», - говорится в публикации.

Также в журнале указали, что Тейлор Свифт стала «Человеком года 2023» «за превращение своей истории в мировую легенду, за то, что она принесла радость обществу, отчаянно в ней нуждающемуся».

Напомним, что на звание «Человека года» в 2023 году также претендовали президент РФ Владимир Путин, король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, режиссёр «Барби» Грета Гервиг, глава OpenAI Сэм Альтман и другие.

Ранее журнал Forbes назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

