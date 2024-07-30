«Дал послушать коту»: Билли Новик об «абсурдном» музыкальном альбоме для собак

«Песни для домашних животных – это отличная идея. Если вы, уходя на работу, ежедневно включаете эту музыку своим питомцам, это гарантированный восьмичасовой стриминг артиста. А вообще этот альбом заставляет послушать музыку ушами домашнего животного. Я представил себя псом и прислушивался. Но на альбоме нет ни одной песни, одна компьютерная музыка. Зачастую эти композиции довольно тревожные. Я думаю, если мы хотим скрасить тоску домашнего животного, это должно быть что-то сделанное на основе голоса хозяина. Мне кажется, нейросеть как раз может выявить, на что именно реагирует собака. Можно сделать образцы утишающих речей хозяина, наложить на музыкальный фон. Но в целом идея очень хорошая и вполне соответствует абсурду нашего времени», - отметил он.

Также музыкант признался, что включал «собачий» альбом своему коту, но тот никак не отреагировал на творческие изыски.

«У меня есть домашний питомец – кот Умсик. Когда-то их было двое, но Жопсик уже отошел в лучший из миров. Это кот ориентал, сиамской породы, очень умный, очень тонкой душевной организации. Я, конечно, всегда смотрю, как Умсик реагирует на музыку. Я поставил ему этот альбом конкретно, он не проявил никакого интереса, проигнорировал. Мой кот помог мне понять, чего не хватает в альбоме. Сам бы я не хотел пока писать что-то для животных. Но я бы в любом случае начал с исследования, что утешает животных, какие звуки», - рассказал собеседник НСН.

Ранее лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал, что у него есть две собаки, но песни про них пока не планируются, а вот Найк Борзов отметил, что у него есть песни про собак, хоть и нет дома хвостатого друга, передает «Радиоточка НСН».

