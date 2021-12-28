Чигракова наградили Евразийским Знаком Почета 1-й степени

Межгосударственный Форум Глобального Евразийского Сближения «МИР ЕВРАЗИИ-XXI ВЕК» наградил лидера группы «Чиж & Co» Сергея Чигракова значимой международной наградой – Евразийский Знак Почета 1-й степени, в номинации «Культура, сближающая народы».

Вручение прошло на сцене столичного клуба «1930 Moscow» во время концерта легендарного коллектива.

До Чигракова наградой были удостоены автор ряда бестселлеров Олег Рой, основатель литературной премии Золотое перо Руси Светлана Савицкая, заслуженный деятель театральных искусств, профессор Щепкинского училища Дмитрий Кознов. Среди мировых имен в этом году награду с благодарностью принимали знаменитые поэты, дипломаты, переводчики Рубен Дарио Флорес Арсила и Абдулла Исса.

В этом году лауреатами также стали путешественник Федор Конюхов и писатель Андрей Рубанов, разработчик экологического оборудования, доктор технических наук Сергей Чернин, народные артисты России Вячеслав Спесивцев и Дмитрий Певцов, известный предприниматель Рубен Варданян, и главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

