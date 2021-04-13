Борис Гребенщиков показал архивную версию «Волков и воронов»
Лидер группы «Аквариум» Борис Грубенщиков впервые представил архивную версию песни «Волки и вороны». В этом варианте она длится около девяти минут и в нее входят еще два куплета, которые больше не исполнялись.
Также изменено и текстовое начало песни. Архивная версия начинается словами «Разбудили и проснулись», в то время как в стихотворных сборниках Бориса Гребенщикова начальная фраза выглядит так: «Может, Бог, может, просто эта ночь пахнет ладаном»
Студийная версия песни вышла на альбоме «Русский-альбом» в 1992 году «БГ-бэнда». Концертная и самая распространенная версия песни издана на пластинке «Письма капитана Воронина» 1993 года.
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