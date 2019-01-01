«Би-2» на «НАШЕСТВИИ» закроют тур «Горизонт событий»

Группа «Би-2» рассказала о специальном сете, который готовит к юбилейному фестивалю «НАШЕСТВИЕ». Команда привезёт на Главное приключение года шоу «Горизонт событий». Это будет финальный концерт одноимённого тура и последний шанс увидеть уникальную сценографию. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что зрителей «НАШЕСТВИЯ» ждет сюрприз. Подробности – только на НСН.

«Выступлением на «НАШЕСТВИИ» мы закрываем наш тур «Горизонт событий», в принципе, мы в последний раз будем показывать это шоу. Также на «НАШЕСТВИИ» в пятницу ночью в кинотеатре Лектория будет показан наш документальный фильм «Горизонт событий. Documentary». Из него вы узнаете, как мы создавали это шоу, этот альбом. Так что, приходите», - пригласил артист.

Если вы не хотите пропустить фильм о туре «Горизонт событий», заходите на сайт nashestvie.ru. Там уже появилось расписание работы Лектория.

