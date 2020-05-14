Кинчев дрогнул. Музыкант заявил об отмене своего фестиваля KKinchevfest

В России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, однако ограничения будут сниматься постепенно, поэтому большинство россиян остаются в режиме самоизоляции. Музыканты исключением не стали, и до сих пор лишены возможности давать концерты.

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в своих социальных сетях заявил, что вынужден отменить свой фестиваль KKinchevfest.

«Уважаемые! Из-за запрета на проведение массовых мероприятий мы вынуждены перенести Фест на 2021 год. Фестиваль станет двухдневным и пройдёт 25.06.21 и 26.06.21 на площадке «Севкабель Порт». Лайн-ап полностью сохраняется, плюс добавятся 4-5 новых коллективов. Те, кто уже приобрёл билеты, получат пропуск в следующем году на оба дня. О порядке возврата билетов мы сообщим дополнительно после снятия всех ограничений. Берегите себя и своих близких. Мы вместе!» - заявил Константин Кинчев.



Ранее сразу два крупных российских фестиваля «Дикая мята» и «Доброфест», которые должны были пройти в июне и июле, заявили о переносе своих мероприятий из-за ситуации с распространением коронавируса. Между тем, планы по проведению в 2020 году крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» не меняются, сообщили НСН в оргкомитете мероприятия.

