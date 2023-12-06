В США продадут с аукциона коллекцию гитар Эрика Клэптона

Самым дорогим лотом станет разноцветная гитара 2019 года Fender Custom Shop Stratocaster. Инструмент сделан специально для Клэптона и расписан вручную художником Джоном «Crash» Матосом. Начальная цена гитары - $42 тысячи.

Как отмечается, вся выручка от продажи коллекции знаменитого музыканта будет направлена в центр помощи алко- и наркозависимым.

Ранее гитару Курта Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

