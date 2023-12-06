В США продадут с аукциона коллекцию гитар Эрика Клэптона
В США в штате Техас на торги аукционного дома Heritage Auctions 8 декабря выставят коллекцию гитар, музыкальных инструментов и постеров, принадлежащих ранее Эрику Клэптону, сообщают американские СМИ.
Самым дорогим лотом станет разноцветная гитара 2019 года Fender Custom Shop Stratocaster. Инструмент сделан специально для Клэптона и расписан вручную художником Джоном «Crash» Матосом. Начальная цена гитары - $42 тысячи.
Как отмечается, вся выручка от продажи коллекции знаменитого музыканта будет направлена в центр помощи алко- и наркозависимым.
Ранее гитару Курта Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru