Альбом Wu-Tang Clan помог американцу погасить 7 миллионный долг

Единственная известная копия альбома Wu-Tang Clan 2015 года «Once Upon A Time In Shaolin» принадлежала скандально известному «фармацевту» Мартину Шкрели, и после его заключения в тюрьму альбом стал собственностью правительства.

В пресс-релизе, выпущенном прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка отмечается, что альбом был продан неизвестному покупателю. Стоимость сделки не раскрывается в соответствии с договором купли-продажи, который «содержит положение о конфиденциальности, защищающее информацию о покупателе и сумме покупки».

Однако, известно, что вырученные с продажи деньги пойдут на погашение долга Шкрели правительству США, который составляет 7,4 миллиона долларов.

Согласно документам, опубликованным судом, продажа «Once Upon A Time In Shaolin» полностью покрывает этот долг.

Двухдисковый альбом «Once Upon A Time In Shaolin» был записан в период с 2007 по 2013 год. Он стал самой дорогой записью из когда-либо проданных.

