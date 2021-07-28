Альбом Wu-Tang Clan помог американцу погасить 7 миллионный долг
Единственная известная копия альбома Wu-Tang Clan 2015 года «Once Upon A Time In Shaolin» принадлежала скандально известному «фармацевту» Мартину Шкрели, и после его заключения в тюрьму альбом стал собственностью правительства.
В пресс-релизе, выпущенном прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка отмечается, что альбом был продан неизвестному покупателю. Стоимость сделки не раскрывается в соответствии с договором купли-продажи, который «содержит положение о конфиденциальности, защищающее информацию о покупателе и сумме покупки».
Однако, известно, что вырученные с продажи деньги пойдут на погашение долга Шкрели правительству США, который составляет 7,4 миллиона долларов.
Согласно документам, опубликованным судом, продажа «Once Upon A Time In Shaolin» полностью покрывает этот долг.
Двухдисковый альбом «Once Upon A Time In Shaolin» был записан в период с 2007 по 2013 год. Он стал самой дорогой записью из когда-либо проданных.
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