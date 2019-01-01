Зеленский на двух языках поздравил украинцев с праздником Пасхи

Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, поздравил со Светлой пасхой украинцев, живущих в стране и за рубежом. Для приветствия политик применил два языка – украинский и русский. Текс поздравления размещен на странице Зеленского в Facebook.

«Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание. … Верим, что свет победит тьму», - написал победитель президентской гонки на украинском языке.

К украинцам, живущим за пределами страны, Зеленский обратился на русском.

«Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они ни находились! И всех наших граждан - на западе, востоке, юге, севере и в центре», - цитирует РИА Новости украинского политика.

Ранее специалисты Росконтроля рассказали НСН о результатах экспертизы российского и зарубежного кагора, который обычно используют в пасхальной трапезе.

