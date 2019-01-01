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В МИД РФ отреагировали на возращение на Украину Михаила Саакашвили

28 мая19:26

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области вернется на Украину в среду, 29 мая. Он прилетит в Борисполь из Варшавы. Это будет в начале шестого вечера.

Нынешний глава страны Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство страны. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!»,— написал Михаил Саакашвили в Facebook.

Не прошла мимо такого события и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она в той же соцсети написала, что Украина теперь должна пойти навстречу и певице Наташе Королевой.

«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили».

Напомним, в 2013 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покинул страну, где против него было возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в беседе с НСН заявил, что это возвращение на Украину станет очередным позором политика.


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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиУкраинаМИД РФ