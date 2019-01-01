В МИД РФ отреагировали на возращение на Украину Михаила Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области вернется на Украину в среду, 29 мая. Он прилетит в Борисполь из Варшавы. Это будет в начале шестого вечера.

Нынешний глава страны Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство страны. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!»,— написал Михаил Саакашвили в Facebook.

Не прошла мимо такого события и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она в той же соцсети написала, что Украина теперь должна пойти навстречу и певице Наташе Королевой.