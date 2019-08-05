Стала известна дата похорон музыканта Вилли Токарева

Напомним, Вилен Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. Как сообщали в ряде СМИ, певец скончался из-за онкологического заболевания.

Музыкант родился в 1934 году в Адыгейской АО (сегодня Республика Адыгея). За свою жизнь он записал более 50 пластинок.





