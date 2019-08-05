Стала известна дата похорон музыканта Вилли Токарева
5 августа21:13
Похороны музыканта Вилли Токарева состоятся в ближайшую среду 7 августа. Эту дату сообщил РБК друг певца, народный артист РФ Николай Тамразов.
«Я разговаривал сегодня с родной сестрой его [Вилли Токарева] жены. Похороны якобы будут 7 августа», — цитирует Тамразова издание.
Напомним, Вилен Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. Как сообщали в ряде СМИ, певец скончался из-за онкологического заболевания.
Музыкант родился в 1934 году в Адыгейской АО (сегодня Республика Адыгея). За свою жизнь он записал более 50 пластинок.
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