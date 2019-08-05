Стала известна дата похорон музыканта Вилли Токарева

Похороны музыканта Вилли Токарева состоятся в ближайшую среду 7 августа. Эту дату сообщил РБК друг певца, народный артист РФ Николай Тамразов.

«Я разговаривал сегодня с родной сестрой его [Вилли Токарева] жены. Похороны якобы будут 7 августа», — цитирует Тамразова издание.

«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили». Шнуров откликнулся на смерть Токарева

Напомним, Вилен Токарев умер 4 августа на 85-м году жизни. Как сообщали в ряде СМИ, певец скончался из-за онкологического заболевания.

Музыкант родился в 1934 году в Адыгейской АО (сегодня Республика Адыгея). За свою жизнь он записал более 50 пластинок.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПохороны

NSN logoНСН