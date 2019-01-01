Синоптики сообщили, когда в Москву придет прохлада

Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В выходные температура воздуха может подняться до отметки +31…+33 градуса. К началу рабочей недели она немного снизится, а в среду и четверг опять ожидается сильная жара.

Как пишет RT, в субботу, в столице по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности. Специалисты рекомендуют не забывать о защите кожи, так как организм пока не подготовился к активному солнцу.

РИА ФАН напоминает, что в столичных центрах госсуслуг открылись «комнаты прохлады», там можно переждать самые жаркие часы, выпить воды.

Ранее в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в жаркие дня перейти россиянам с мяса на ягоды.

