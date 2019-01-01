Синоптики сообщили, когда в Москву придет прохлада
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В выходные температура воздуха может подняться до отметки +31…+33 градуса. К началу рабочей недели она немного снизится, а в среду и четверг опять ожидается сильная жара.
Как пишет RT, в субботу, в столице по-прежнему действует желтый уровень погодной опасности. Специалисты рекомендуют не забывать о защите кожи, так как организм пока не подготовился к активному солнцу.
РИА ФАН напоминает, что в столичных центрах госсуслуг открылись «комнаты прохлады», там можно переждать самые жаркие часы, выпить воды.
Ранее в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в жаркие дня перейти россиянам с мяса на ягоды.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Федосеева-Шукшина подаст в суд на «Крота» из-за отравления Бари Алибасова
- «Не воруй». Путин прокомментировал дело Калви
- Симоньян вышла из больницы со справкой об угрозе выкидыша
- Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни
- Президентская комиссия не верит в человеческий фактор катастрофы «Суперджета»