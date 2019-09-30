РЭО: Расширенная ответственность производителей снизит платежи за ЖКУ

Внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) позволит уменьшить коммунальные платежи для населения. Об этом на пресс-конференции НСН «Ритейлеров заставят прибраться. Что будет с ценами?» рассказал замгендиректора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.

«Расширенная ответственность производителей означает, что ответственность за утилизацию упаковки будут нести сами производители. Тем самым будет снижена нагрузка на потребителей, которые будут меньше платить за утилизацию отходов», - сказал он.

Напомним, в прошлом месяце Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки. В странах Евросоюза нормативы утилизации на некоторые группы товаров в разы превышают российские аналогичные показатели, за счет этого есть возможность направлять дополнительные средства на создание эффективной системы обращения с отходами.

