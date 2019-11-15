Популярного певца положили в больницу из-за истощения

Ранее НСН сообщила, что специалисты составили список рекомендаций по составлению личного здорового рациона питания. Он будет способствовать хорошему самочувствию, а также быстрому похудению.

По словам диетологов, питаться необходимо сбалансировано, а также не менее трех раз в день. Помимо этого, стоит ограничить количество употребляемых соли и сахара в пищу.







