Популярного певца положили в больницу из-за истощения

15 ноября 201918:01

Американский исполнитель Аарон Картер был экстренно доставлен в больницу из-за истощения. Вес артиста на момент госпитализации составлял 52 килограмма, пишут «Дни.ру» со ссылкой на издание TMZ.

Об сообщилa мaть певцa в личном микроблоге. Женщинa рaзместилa фотогрaфию, нa которой Кaртер зaпечaтлен в больничной кровaти.

Aaрон Кaртер стaл популярным в 90-х годaх 20 векa. Aртист выпустил пять студийных aльбомов и снялся в сериaлaх «Сaбринa – мaленькaя ведьмa» и «Лиззи Мaгуaйер».

Тренер раскритиковал диету для похудения без спорта

Ранее НСН сообщила, что специалисты составили список рекомендаций по составлению личного здорового рациона питания. Он будет способствовать хорошему самочувствию, а также быстрому похудению.

По словам диетологов, питаться необходимо сбалансировано, а также не менее трех раз в день. Помимо этого, стоит ограничить количество употребляемых соли и сахара в пищу.



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ФОТО: Global Look Press
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