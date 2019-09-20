На Камчатке создадут первый в России соколиный питомник

Первый в России соколиный центр «Камчатка» откроется в 2021 году. Создание питомника позволит защитить от браконьеров дальневосточных кречетов и увеличить популяцию этих птиц, находящихся под угрозой исчезновения.



По данным Минприроды, за последние тридцать лет в России резко сократилась популяция птиц семейства соколиных. Это вызвано разрушением мест обитания пернатых хищников и уменьшением их кормовой базы. Но главная причина - браконьерство. Северные кречеты, которые обитают преимущественно в нашей стране, ценятся в мире за свои охотничьи качества. Особенно они популярны на Ближнем Востоке, где за этих птиц готовы платить большие деньги. На международный рынок ежегодно попадает свыше тысячи кречетов, при этом до половины птиц гибнет в стесненных условиях на нелегальных маршрутах.

«С Объединенными Арабскими Эмиратами мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола, начинаем с Камчатки. Проект очень интересный и серьезный. В будущем мы планируем открыть около пяти центров по восстановления сокола», - сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Участие ОАЭ в этом проекте объясняется тем, что там заинтересованы в сохранении и увеличении популяции дикого северного кречета. «Считается, что самые ценные соколы живут на Камчатке, они белые крупные, и представляют наибольшую ценность как охотничьи птицы. В Эмиратах этот сокол показал себя с сильной стороны, и быстро вырос спрос на них, а вместе с тем и незаконный лов. Больше всего - на Камчатке», - пояснил научный сотрудник Магаданского института биологических проблем Севера Александр Андреев.

По его словам, центр «Камчатка» станет лучшим в мире соколиным питомником. Он будет создан в Мильковском районе Камчатки. В сентябре 2021 года туда планируется завезти 100 пар кречетов и уже через год получить первое потомство, минимум 400 птенцов. В дальнейшем в питомнике будет постоянно находиться не менее 300 пар.

«На 40 тысячах кв. м расположится 300 вольеров. В каждом по паре соколов с условиями гнездования. Будут жилые помещения для орнитологов, госпиталь для обследования и лечения соколов», - перечислил Андреев. Также предусмотрены площадки для тренировок молодняка, когда птицы начинают вставать на крыло, и возможность адаптации перед выпуском кречетов в дикую природу.