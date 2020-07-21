Грета Тунберг получила миллион евро «За гуманизм»

Участок хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе сдадут в 2022 году Более 81% кафе и ресторанов в Москве открылись после снятия ограничений Двухэтажный ледовый каток появится на северо-западе столицы «Аптекарский огород» возобновит концерты в Субтропической оранжерее с 1 августа «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице