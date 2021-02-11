СМИ: Неизвестный ограбил банк «Агора» в Москве

Неизвестный опустошил сейфы в банке «Агора» на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агенства уточнил, что злоумышленник забрал из ячеек 55 миллионов рублей, а его жертвами стали только сотрудники банка.

Ранее неизвестный мужчина совершил ограбление в отделении Сбербанка на Сенной площади в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, злоумышленник, угрожая пистолетом, украл около 7-8 тысяч долларов США и 500 тысяч рублей.

