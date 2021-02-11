СМИ: Неизвестный ограбил банк «Агора» в Москве
Неизвестный опустошил сейфы в банке «Агора» на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агенства уточнил, что злоумышленник забрал из ячеек 55 миллионов рублей, а его жертвами стали только сотрудники банка.
Ранее неизвестный мужчина совершил ограбление в отделении Сбербанка на Сенной площади в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, злоумышленник, угрожая пистолетом, украл около 7-8 тысяч долларов США и 500 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- СМИ: Неизвестный ограбил банк «Агора» в Москве
- Комиссар Совета Европы потребовала МВД прекратить задержания протестующих
- СМИ: Постпреды Евросоюза обсудили возможные санкции против России
- Лукашенко объяснил необходимость изменения Конституции Белоруссии
- Лукашенко назвал главные условия своего ухода с поста президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru