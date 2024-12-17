Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о военной технике РФ в Крыму

ФСБ задержала россиянина — жителя Ялты, который передавал Киеву данные о военной технике в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность... жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ.

По данным спецслужбы, злоумышленник с помощью мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником украинской военной разведки, выразив готовность предоставлять ему различные сведения. Выполняя задания куратора, задержанный передавал данные о расположении и передвижении российской военной техники в Крыму.

Против гражданина возбудили уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией на конфиденциальной основе. Суд заключил мужчину под стражу.

Ранее ФСБ задержала россиянина с немецким гражданством, который по заданию украинской стороны планировал подорвать железнодорожные пути в Нижнем Новгороде, напоминает «Свободная пресса».

