Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о военной технике РФ в Крыму
ФСБ задержала россиянина — жителя Ялты, который передавал Киеву данные о военной технике в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
«Пресечена противоправная деятельность... жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ.
По данным спецслужбы, злоумышленник с помощью мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником украинской военной разведки, выразив готовность предоставлять ему различные сведения. Выполняя задания куратора, задержанный передавал данные о расположении и передвижении российской военной техники в Крыму.
Против гражданина возбудили уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией на конфиденциальной основе. Суд заключил мужчину под стражу.
Ранее ФСБ задержала россиянина с немецким гражданством, который по заданию украинской стороны планировал подорвать железнодорожные пути в Нижнем Новгороде, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru