Житель Перми предстанет перед судом за кражу 4,5 млн рублей из банкоматов

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сообщается, что фигурант совершал преступления с марта по июнь 2024 года. Деньги злоумышленник забирал из вскрытых кассет с купюрами и расходовал средства на личные нужды.

Ранее сотрудники МВД задержали во Владимирской области трех сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в кражах средств с банковских карт участников специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

