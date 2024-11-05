Житель Перми предстанет перед судом за кражу 4,5 млн рублей из банкоматов
Обслуживающий банкоматы инженер предстанет перед судом в Перми за кражу из них 4,5 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сообщается, что фигурант совершал преступления с марта по июнь 2024 года. Деньги злоумышленник забирал из вскрытых кассет с купюрами и расходовал средства на личные нужды.
Ранее сотрудники МВД задержали во Владимирской области трех сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в кражах средств с банковских карт участников специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru