Житель Перми предстанет перед судом за кражу 4,5 млн рублей из банкоматов

Обслуживающий банкоматы инженер предстанет перед судом в Перми за кражу из них 4,5 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

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Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сообщается, что фигурант совершал преступления с марта по июнь 2024 года. Деньги злоумышленник забирал из вскрытых кассет с купюрами и расходовал средства на личные нужды.

Ранее сотрудники МВД задержали во Владимирской области трех сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в кражах средств с банковских карт участников специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Уголовное ДелоПреступленияБанкоматыКража

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