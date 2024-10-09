На Камчатке украли из отделения почты сейф с 4 млн рублей

Сейф, в котором хранилось свыше 4 млн рублей, украли из почтового отделения в поселке Ключи на Камчатке. Об этом сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным, преступление было совершено в период с 5 по 7 октября.

«Злоумышленники путем взлома дверей почтового отделения в поселке Ключи проникли в здание и вынесли оттуда металлический сейф с деньгами», — указали в прокуратуре.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Причастные к преступлению устанавливаются.

Ранее стало известно, что свердловчанин Ростислав Сологаев похитил из сейфа своей невесты, дочери экс-главы управы московского района Северное Медведково, ценности и наличные в размере 30 млн рублей, напоминает Ura.ru.

