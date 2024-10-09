На Камчатке украли из отделения почты сейф с 4 млн рублей
Сейф, в котором хранилось свыше 4 млн рублей, украли из почтового отделения в поселке Ключи на Камчатке. Об этом сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным, преступление было совершено в период с 5 по 7 октября.
«Злоумышленники путем взлома дверей почтового отделения в поселке Ключи проникли в здание и вынесли оттуда металлический сейф с деньгами», — указали в прокуратуре.
Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Причастные к преступлению устанавливаются.
Ранее стало известно, что свердловчанин Ростислав Сологаев похитил из сейфа своей невесты, дочери экс-главы управы московского района Северное Медведково, ценности и наличные в размере 30 млн рублей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru